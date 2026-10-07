Se disputer par SMS peut-il finalement être une bonne chose ?

On connaît tous cette situation : une remarque qui passe mal, un désaccord qui s’installe et, plutôt que d’attendre de rentrer à la maison, les messages commencent à s’échanger. Le « fexting », contraction de fighting et texting, désigne justement ces disputes qui se déroulent par téléphone.

Mais contrairement à une idée reçue, se disputer par message n’est pas nécessairement mauvais pour le couple. Une revue de 15 études menée par une psychologue de l’Université de Montréal, s’est intéressée aux différentes façons de gérer les conflits amoureux : en face à face, par téléphone, par message, par visioconférence ou encore par message vocal.

Et les résultats sont loin d’être catégoriques. Certaines études montrent que les discussions en face à face sont plus efficaces. D’autres ne constatent aucune différence, tandis que certaines mettent en évidence des avantages à communiquer par écrit.

Le principal intérêt du SMS est assez simple : il laisse du temps pour réfléchir. Contrairement à une discussion en direct, il n’est pas nécessaire de répondre immédiatement. On peut prendre quelques minutes, relire son message et choisir ses mots. Pour certaines personnes, cette distance permet donc d’éviter une réaction trop impulsive.

Mais cette solution a aussi ses limites. À l’écrit, une grande partie des informations disparaît : le ton de la voix, les expressions du visage, les gestes ou encore les silences. Un simple « OK » peut ainsi être interprété comme de l’indifférence ou de la colère alors qu’il ne le signifie pas forcément.

Le choix du moyen de communication dépendrait donc surtout du type de conflit et des personnes concernées. Un désaccord pratique peut éventuellement être réglé par message. En revanche, lorsqu’une discussion devient très émotionnelle, le téléphone ou le face-à-face peuvent permettre de mieux comprendre ce que ressent l’autre.

La conclusion des chercheurs n’est donc pas qu’il faut privilégier les SMS, mais plutôt qu’il n’existe pas une seule bonne manière de se disputer. Dans certains cas, écrire peut même constituer une première étape avant de poursuivre la conversation de vive voix.