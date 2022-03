Se lancer dans l'entrepreneuriat avec Espace Auto-Entrepreneur

La plateforme Espace Auto-Entrepreneur s'affiche comme le partenaire des micro-entrepreneurs et leur propose un accompagnement spécialement pensé pour eux. À chaque étape du processus de création, il est possible de demander conseil aux professionnels de la plateforme. L'objectif principal d'Espace Auto-Entrepreneur restant de faciliter et de permettre à des personnes lançant leur société de le faire rapidement. Dans cette optique, des outils sont mis à disposition directement sur l'espace personnel :



* • Un formulaire pré-rempli de déclaration d'activité

* • Un module d'édition et de gestion des devis et des factures

* • Un tableau de bord permettant de suivre son activité

* • Un support et une assistante personnalisée tous les jours de la semaine

Un interlocuteur désigné

Devenir auto-entrepreneur rime avec démarches administratives. Or, elles ne sont pas toujours simples et il est vite possible de s'emmêler les pinceaux. Pour éviter cela, Espace Auto-Entrepreneur vous offre la possibilité de vous faire accompagner par un partenaire. De cette façon, les échanges avec l'administration publique seront simplifiés. Vous pourrez donc contacter votre conseiller directement par téléphone ou par mail, afin de solutionner vos problèmes plus rapidement.