Secours Populaire : "Nos donateurs ont peur de l’avenir"

Un Français sur trois arrive tout juste à boucler les fins de mois, un sur quatre vit à découvert. Dans un contexte de crise économique et d’inflation, les Français peinent de plus en plus financièrement.

Un sondage Ipsos / Secours Populaire sur la pauvreté et la précarité a interrogé 1010 Français âgés de 16 ans et plus par téléphone. Dans ce panel, 85% d’entre eux « craignent que les futures générations n’aient à vivre davantage de situation de pauvreté qu’eux-mêmes. » Soit une augmentation de 7% par rapport à 2021.

"C'est très pessimiste"

« C’est très pessimiste », regrette Nicolas Jaffré, directeur de la Fédération du Loiret du Secours Populaire, qui évoque « la guerre et l’inflation venant vraiment peser sur des personnes qui n’étaient pas en situation de précarité. Ça devient très difficile pour de plus en plus de Français. »

Il revient également sur le profil des bénéficiaires : « ce sont des personnes qui travaillent, qui arrivent à s’en sortir mais n’ont pas de place pour l’imprévu. Ou alors des gens qui ne sont pas forcément au-dessus des plafonds, en dehors des critères, par rapport au chèque énergie par exemple. Pour eux l’impact des prix les touche aussi. »

Secrétaire générale de la Fédération du Loiret, Annie Renard assure que la baisse de dons au niveau national se vérifie aussi à l’échelle locale : « nos donateurs ont peur de l’avenir et ne savent pas si leurs factures énergétiques vont exploser en janvier. Ils continuent de donner mais de plus petites sommes. C’est très inquiétant, on se demande si on va pouvoir faire face. »