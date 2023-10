Souvenez-vous, c'était en 2007... L'émission Secret Story faisait ses premiers pas sur TF1. Et depuis, 11 saisons ont rythmé le quotidien des téléspectateurs de TF1. Au total, près de 1000 émissions et plus d'une centaine d'habitants sont enregistrées.

Pour rappel, les candidats n'avaient qu'une mission : protéger leurs secrets et surtout... leurs cagnottes, tout en découvrant les secrets des autres. Pour mener à bien leur mission, ils étaient accompagnés de La Voix.

La Maison des Secrets rouvrira bientôt ses portes et La Voix est à la recherche de ses nouveaux habitants ! Le casting est d'ores et déjà ouvert. Pour candidater, il faut s'inscrire sur MYTF1.

De nombreuses personnalités ont été révélées par cette émission, comme Ayem Nour, Capucine Anav ou encore le chéri de Nabilla, Thomas Vergara. Le Groupe TF1 a pris sa décision de relancer la marque, suite au succès du retour l'année dernière de la Star Academy.