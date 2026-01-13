SeeHaptic : une innovation française pour les malvoyants

SeeHaptic est une innovation française qui redéfinit l’autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. Elle est présentée cette semaine au CES 2026.

Lauréate du prestigieux prix Lépine 2024, la technologie SeeHaptic s’impose comme une avancée majeure dans le domaine de l’accessibilité et de l’inclusion. Destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes — soit près de 67 millions de personnes dans le monde — ce dispositif innovant ambitionne de transformer radicalement la perception de l’environnement grâce au sens du toucher. Présenté au CES 2026, SeeHaptic pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire des technologies d’assistance.

Le système repose sur une approche originale : traduire les informations visuelles en sensations tactiles continues. Concrètement, SeeHaptic combine des capteurs visuels de haute précision avec une ceinture haptique intégrant pas moins de 256 solénoïdes. Ces micro-actionneurs stimulent la peau de l’utilisateur afin de lui transmettre des informations spatiales sur son environnement : obstacles, mouvements, distances ou encore présence d’objets. Le ressenti est fluide, intuitif et constant, permettant une lecture en temps réel de l’espace environnant.

L’un des atouts technologiques majeurs de SeeHaptic réside dans son intelligence artificielle embarquée. Capable de traiter jusqu’à 1 000 images par seconde, elle dépasse largement les performances des écrans classiques et garantit une réactivité quasi instantanée. Cette rapidité est essentielle pour assurer des déplacements sécurisés et naturels, notamment dans des environnements complexes ou très fréquentés.

SeeHaptic s’appuie sur le principe de la substitution sensorielle, une découverte neuroscientifique remontant aux années 1960. Cette approche exploite la plasticité du cerveau, qui est capable d’interpréter des informations issues d’un sens pour en remplacer un autre. Ainsi, le cerveau apprend progressivement à transformer les stimulations tactiles en une véritable représentation spatiale, presque “visuelle”.

Après huit années de recherche et développement et plus de 300 tests utilisateurs, la technologie arrive à maturité. Une étude clinique, menée en collaboration avec l’Hôpital des Quinze-Vingts, doit prochainement valider scientifiquement son efficacité. Cette étape clé pourrait ouvrir la voie à un remboursement par l’Assurance maladie, renforçant l’accessibilité du dispositif.