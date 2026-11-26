Au lycée Maurice-Utrillo de Stains, deux enseignantes dénoncent depuis plusieurs années des propos sexistes et racistes qu'aurait tenus l'un de leurs collègues envers des élèves. À l'issue d'une enquête administrative, le rectorat de Créteil a finalement décidé de déplacer les trois enseignants concernés : les deux professeures à l'origine des signalements et le professeur mis en cause.

Pour justifier le déplacement des enseignantes, le rectorat invoque des perturbations dans le fonctionnement de l'établissement. Une explication qui renvoie à une possibilité méconnue du droit de la fonction publique : l'administration peut déplacer un agent sans nécessairement le sanctionner.

Une mutation n'est pas forcément une sanction

En effet, une mutation peut constituer une simple mesure d'organisation du service. L'objectif est alors de rétablir le fonctionnement d'un établissement ou de mettre fin à une situation conflictuelle. Elle ne signifie pas que l'administration a établi la responsabilité des personnes concernées.

Mais ce pouvoir n'est pas sans limites. Le Code général de la fonction publique protège spécifiquement les agents qui signalent ou témoignent de bonne foi de faits de violence, de discrimination ou de harcèlement.

L'article L135-6 A prévoit notamment qu'ils ne peuvent subir de mesures défavorables en raison de leur témoignage ou de leur signalement. Cette protection s'étend aux mutations, expressément visées par l'article L135-4 du même code.

Autrement dit, une administration ne peut pas déplacer un agent pour le punir d'avoir dénoncé des violences. Une telle décision constituerait une mesure de représailles interdite par la loi.

Tout dépend du motif réel de la mutation

Reste une question centrale dans l'affaire de Stains : pourquoi les deux enseignantes ont-elles été déplacées ? Si le rectorat peut démontrer que cette décision répond à un véritable motif d'organisation du service, elle peut être légale. En revanche, si leur mutation est une conséquence de leurs signalements, elle pourrait être contestée.

C'est toute la subtilité de cette affaire : le droit autorise l'administration à déplacer des agents pour rétablir le fonctionnement d'un établissement, mais lui interdit d'utiliser ce pouvoir pour faire payer aux lanceurs d'alerte le fait d'avoir parlé.