Selon une étude, le scorpion est le signe astrologique le plus jaloux

Argent, travail, amour. Voici les trois thèmes principaux qui vous intéressent quand vous lisez votre horoscope. En effet, des millions de personnes consultent chaque jours les prévisions astrologiques afin de savoir si elles seront heureuses en amour, au travail, ou juste pour en apprendre davantage sur les traits de leur personnalité. Ça tombe bien ! L’astrocoach Nathalie Marcot vient de dévoiler quel est le signe du Zodiaque qui est le plus jaloux.

Le Scorpion, "passionné et excessif"

Résultat : le Scorpion est le plus jaloux du Zodiaque. "Passionné et excessif. Avec lui, c’est tout ou rien, il n’y a pas de juste milieu. Soit il vous aime, soit il vous déteste", analyse l'astrocoach à propos de ce signe d'Eau. En effet, la jalousie serait un trait de caractère dominant chez les personnes nées entre le 23 octobre et 22 novembre, qui "vivent tout de manière très intense". "Un Scorpion jaloux ne se maîtrise plus", avance Nathalie Marcot auprès de CNews.

Également dirigé par Pluton, le signe du Scorpion a dû mal à donner sa confiance, "il ne lâche rien et ce, même après des années, comme tout animal à pinces qui se respecte", continue la spécialiste.

Le Lion et le Bélier dans le top 3

Et derrière le Scorpion, le Lion monte sur la deuxième marche du podium du classement des signes astrologiques les plus jaloux. Le signe de Feu peut très vite s'agacer si son ou sa partenaire "s’intéresse ou ne serait-ce que regarde quelqu’un d’autre. Il veut être la personne la plus remarquée et la plus remarquable", explique Nathalie Marcot, précisant que le Lion "aime l’exclusivité et défend son territoire".

À la troisième place, on retrouve le Bélier. Selon l'experte, ce signe de Feu, très franc et possessif, peut partir au quart de tour.