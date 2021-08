Selon une étude, voici les sports à pratiquer pour augmenter votre espérance de vie

Ce n'est plus un secret : faire du sport est bon pour la santé. Une récente étude britannique affirme même que l'espérance de vie serait augmentée grâce à la pratique d'un sport à un haut niveau. En effet, selon les recherches dirigées par le professeur Les Mayhew, responsable de la recherche au Centre international de longévité du Royaume-Uni, les grands sportifs pourraient vivre, en moyenne, jusqu'à 13% plus longtemps que le reste de la population.

Les données de l'Office des statistiques nationales (ONS) du Royaume-Uni ont ainsi été analysées, sur une période allant de 1841 à 2020, et uniquement celles sur les sportifs pratiquants soit du football, du cricket, du rugby à XV, du tennis, du golf, de la boxe, ou de la course hippique, comme l'explique CNews.

Quels sports privilégier ?

Certains sont mieux notés que d'autres. L'étude révèle ainsi que la pratique du football a couvert l'espérance de vie au même niveau que la population générale. En revanche, la boxe et la course hippique élèvent la mortalité, en raison des risques plus élevés de blessures à la tête et de la commotion cérébrale.

Enfin, le tennis et le golf offrent une bonne espérance de vie car ces deux sports "peuvent être joués à un niveau élevé jusqu'à un âge relativement tardif ". Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire !