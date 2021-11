Sens : les infirmiers anesthésistes en grève pour une reconnaissance du statut

« Nous aimerions que Monsieur Véran reconnaisse notre statut » ; les mots de Mylène, infirmière anesthésiste à Sens, mobilisée depuis le début du mois, comme ses collègues partout en France. Ils réclament la reconnaissance du statut d’AMPA, auxiliaire médical exerçant en pratique avancée.

Ces revendications ne sont pas nouvelles, mais le dossier n’avance pas. Le ministre de la santé, Olivier Véran, est alors pointé du doigt, après avoir déclaré au Sénat que les infirmiers anesthésistes étaient « de simples exécutants ».

« On sait piloter en salle d’anesthésies, on est tout seul, souligne Mylène. On a des médecins qui sont là à l’induction, et après on gère tout seul (…) On ne fait pas qu’exécuter ce que dit le médecin, sinon on n’aurait pas fait deux années d’études supplémentaires ».

Les grévistes regrettent par ailleurs le manque de considération pour la profession, après la période de crise sanitaire qui a touché les hôpitaux. Car beaucoup ont été réquisitionnés en réanimation notamment, pour permettre l’ouverture rapide de lit. « Il ne veut pas nous écouter (…) c’est décevant, souligne Mylène. L’enthousiasme pour cette profession est un peu en baisse ».

Dans certains hôpitaux en France, la grève des anesthésistes entraine des déprogrammations d’opération. A Sens, en revanche, le service est maintenu. Tous les grévistes sont 100% assignés et doivent venir travailler le matin. A Sens, une lettre est remise en main propre tous les jours par la direction, pour leur demander d’assurer leur service le lendemain.