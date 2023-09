Sephora dévoile un clip avec des "Hijabeuses" et déclenche une polémique (vidéo)

L'enseigne Sephora est en plein cœur d'une polémique. La célèbre marque de cosmétiques s'est en effet attiré les foudres de plusieurs internautes après avoir dévoilé un nouveau clip faisant la publicité des "hijabeuses", un collectif de footballeuses qui revendique le port du voile islamique dans le sport.

"Chaque week-end, des jeunes femmes se font exclure d’un terrain de foot et interdire de jouer le match parce qu’elles portent un voile. Les arbitres appliquent le règlement intolérant et injuste de la Fédération française de football (FFF) qui prive des centaines de personnes de la pratique de leur sport favori en compétition", explique le collectif sur son site. Dans le but de soutenir leur combat, Sephora s'est ainsi associée aux joueuses afin de tourner une vidéo promotionnelle les montrant raconter leur choix de se tourner vers les Hijabeuses.

"Ces femmes prônent le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et de combativité, et l’inclusion (...) Nous les avons suivies, de leur routine beauté jusque sur le terrain de football. C’est aussi ça 'The Unlimited Power of Beauty' (slogan de Sephora, ndlr.)", explique l’enseigne de cosmétique appartenant à LVMH.