Série Obi-Wan Kenobi : "On espère en prendre plein les yeux"

La mini-série Obi-Wan Kenobi est sortie ce matin sur Disney+. 17 ans après l’épisode III de la saga Star Wars, Ewan McGregor reprend son mythique costume d’Obi-Wan durant 6 épisodes très attendus par les fans.

Les fans l’attendaient avec impatience. La série Obi-Wan Kenobi est sortie ce vendredi sur Disney+ ! Centrée sur les péripéties du maitre Jedi condamné à l’exil après les évènements de l’épisode III La Revanche des Sith, la série prend place en plein règne de Dark Vador, son ancien apprenti. C’est dans ce contexte qu’Obi-Wan Kenobi doit survivre tout en protégeant le jeune Luke Skywalker, dont son existence doit rester cachée de l’Empire Galactique…

Outre Obi-Wan Kenobi campé par Ewan McGregor pour la 4ème fois à l’écran, la série marque le retour d’autres personnages très appréciés par les fans notamment Anakin Skywalker alias Dark Vador, joué par Hayden Christensen.

Pour les fans, c’est un retour aux sources avec ces héros de la prélogie sortie entre 1999 et 2005. "On espère en prendre plein les yeux", se réjouit Frédérique de Rivasson, fan de Star Wars et présidente de l’Académie de Sabre Laser Orléanaise. "On est content de retrouver les acteurs qui nous ont fait vibrer dans la 2ème trilogie, ces personnages emblématiques", ajoute-t-elle.

Frédérique de Rivasson revient sur les espoirs placés dans la série.