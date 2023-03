Shaker 31, une application pour trouver un job près de chez vous

L’application Shaker 31 a vu le jour il y a trois ans dans le sud-ouest. Depuis, de nombreuses missions locales se la sont appropriée. Dans l’Yonne, c’est le Pôle Économie et insertion professionnelle du Sénonais (PEIPS) qui la met à disposition des 16-25 ans depuis quelques jours.

« C’est une application pour accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche », explique son directeur Emmanuel Crouzet. En se géolocalisant, l’utilisateur y trouve des offres de CDI, CDD, intérim, stages, apprentissage… Il est possible d’ajouter des critères à sa recherche : type de contrat, les dates de disponibilité, etc…

Emmanuel Crouzet vante une application gratuite, très facile à prendre en main. « Pour le particulier, le plus c’est la simplicité », estime le directeur du PEIPS, « pour l’entreprise, nous faisons le filtrage des candidats et c’est un plus pour elle ». Pour l’heure, 200 offres réparties sur le Sénonais ont été publiées. « On fera un premier bilan fin juin », explique Emmanuel Crouzet, ajoutant que des améliorations sont envisageables, comme « des offres de formation existant sur le nord de l’Yonne ».