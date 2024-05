Et c'est désormais officiel : l’obligation pour les industriels de mettre des affichettes sur les produits concernés par la shrinkflation. Vous savez, ce phénomène dont se servent les fabricants pour réduire la quantité d’un produit, tout en maintenant son prix durant cette période d'inflation.

L’obligation a donc été publiée dans le Journal officiel au début du mois de mai. Et dès le mois de juillet, quand on fera nos courses, on pourra donc voir sur ces petites affiches ce texte : « pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au a augmenté de tel pourcentage ou de telle somme en euro. »

Attention, ce ne sera pas dans tous nos magasins, mais cela va seulement toucher les supermarchés de plus de 400 mètres carrés. Et pour les produits, cela concernera uniquement les produits alimentaires et non-alimentaires vendus avec une quantité définie : en poids ou en volume.

Au contraire, tout ce qui est vendu en vrac ou préemballé ne sera pas impacté par ces affichettes. Exemple concret : tout ce qui provient du rayon traiteur.