Se tromper de prénom entre ses propres enfants. Appeler son partenaire avec le prénom de son ex. Confondre deux collègues… Qui ne s’est jamais emmêlé les pinceaux avec les prénoms ? Personne, soyons honnêtes ! Mais pas de panique. Cette maladresse est en réalité une bonne chose. Selon une étude relayée par la revue scientifique Memory and Cognition, se tromper de prénom face à un interlocuteur signifie que l’on apprécie cette personne.

Un panel de 1 700 volontaires a été interrogé sur le sujet. Les chercheurs ont remarqué que notre langue ne fourchait pas entre deux prénoms similaires et, qu’en réalité, il était plus facile et commun de se tromper de prénom lorsqu’on est lié ou attaché à une personne. Plus particulièrement dans le cercle familial. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les parents confondent très souvent les prénoms de leurs enfants.

"ON LES AIMES TOUS LES DEUX"

En résumé : notre cerveau classe et différence les individus qui nous entourent : famille, amis, collègues, connaissances, etc. Dans ces catégories appelées « boîtes mentales », chacun est associé à un lieu, une situation, un événement, etc. Il peut donc arriver que tout se mélange, comme une sorte de bug. Dans ce cas, on appelle un.e ami.e par le prénom de sa sœur ou son frère, un.e collègue par le prénom de sa mère ou son père. Selon un groupe de psychologues interrogés par le média américain Quatz, « cela signifie qu’on les aime tous les deux et qu’on les associe l’un avec l’autre ». Désormais, si un parent, un ami ou un collègue vous appelle par un autre prénom, prenez cela comme un compliment !