Sidaction : une baisse des dépistages du VIH partout en France

Une baisse de près de 22% des dépistages est en effet enregistrée au niveau national depuis le début de la pandémie. La région Centre-Val de Loire, déjà moins « performante » que les autres, affiche une baisse de 30%. En cause, le COVID, mais aussi des réticences.

Pourtant, la prise en charge de la maladie a évolué, comme le souligne Anne Gravier, coordinatrice du CeGIDD (Centre Gratuit Information Dépistage et Diagnostic pour le VIH et les IST) du Loiret. « Certains sont encore persuadés qu’on peut mourir, que c’est encore 10 ou 15 médicaments comme ça a pu l’être (…) Ça n’a plus rien à voir avec avant ».

Un nouveau traitement

La recherche a en effet complètement changé la prise en charge des malades du VIH. Aujourd’hui, il est possible de vivre « presque normalement » avec la maladie. Grâce notamment à un allègement et une simplification des traitements. « On peut arriver à 1 comprimé par jour, voire 4 ou 5 prises par semaine », souligne Anne Gravie. Un traitement efficace, qui réduit également fortement la charge virale du VIH, ce qui permet aujourd’hui aux malades d’avoir des relations sexuelles « normales » avec leur partenaire.

Depuis un an, une étude est menée sur un traitement par injection, réalisée tous les deux mois. « Ce traitement va être disponible dans les prochains jours, à la place des comprimés. Pour à peu près 20% des personnes contaminées, il y aura cette possibilité (…) ce qui évite la prise quotidienne du traitement », nous explique Anne Gravier.

Dépistage pour le Sidaction

Ces avancées considérables sont possibles grâce à la recherche, soutenue chaque année par le Sidaction. Une opération qui vise également à promouvoir le dépistage. Pour rappel, le dépistage s’adresse à tout le monde, mineurs comme majeurs, hommes et femmes, homosexuels ou hétérosexuels.

Et il ne concerne pas que le VIH. « Pour vous donner une idée de la fréquence, à peu près tous les 6 dépistages on découvre une Infection sexuellement transmissible », précise Anne Gravier.

À l’occasion du Sidaction, des opérations de dépistages et de sensibilisation sont menées un peu partout en France. Vous pouvez également faire un don, sur le site de l’opération.