Slings, écharpes…: Keep Them Close vous apprend à porter votre bébé

Des messages de parents en détresse à devoir télétravailler avec leur bébé en plein confinement. C’est ce qui a poussé Mélody Pigot à se pencher sur le portage sous toutes ses formes en créant en 2020 Keep Them Close à Angers, une plateforme qui permet de louer des slings, des écharpes ou encore des onbhuimo afin de les tester avant de les acheter. « Quand on devient parent, ce n’est pas toujours évident d’être bien équipé avec tous les produits du marché », explique la fondatrice et consultante en portage de bébés, « il faut donc essayer et être accompagné ».

Mélody et sa société proposent des portages dits « physiologiques », qui respectent le développement du bébé tout en le protégeant. « Le portage, ça a des bienfaits prouvés scientifiquement, ce n’est plus un truc d’hippy à la mode mais un vrai outil pour les parents, des marques ont investi le produit », souligne la femme de 31 ans et mère de 4 enfants.