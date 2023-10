SNCF : les billets pour les fêtes de fin d'année en vente ce mercredi 4 octobre

Il faudra être matinal ce mercredi 4 octobre pour bénéficier des trajets SNCF aux meilleurs prix pour les fêtes de fin d'année. Dès 6h, il sera possible d'acheter vos billets sur le site SNCF Connect. La SNCF va ouvrir la réservation pour la période du 10 décembre 2023 au 9 janvier 2024. Toutes les destinations seront ouvertes avec TGV INOUI, OUIGO, INTERCITE et TER.

En 2022, pas moins de 9 millions de billets avaient été mis en vente pour la période de fêtes de fin d'année. Le trafic avait été perturbé pour les départs à Noël, suite à une grève des chefs de bords.