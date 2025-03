SNCF : les billets pour voyager en train durant l'été seront disponibles dès le 12 mars

Il faudra une nouvelle fois se lever tôt et être l'un des premiers à se connecter sur le site SNCF Connect pour être sûr de bénéficier de petits prix pour votre voyage en train cet été. C'est le mercredi 12 mars 2025 que seront mis en vente les billets de train pour la période entre le 5 juillet et le 31 août 2025.

L'été dernier pas moins de 24 millions de voyageurs avaient été transportés en TGV et Intercité. Les Jeux Olympiques et Paralympiques avaient booster la fréquentationt. Les trains de nuit avaient aussi transportés 240 000 voyageurs durant la période estivale, soit 10% de plus par rapport à 2023. L'année 2024 avait permis à la SNCF d'enregistrer des fréquentations records. 163 millions de voyageurs transportés en TGV, soit 4 % de plus qu'en 2023. Tandis que la fréquentation des TER a bondi de 10%.

Quels trajets seront ouverts à la vente le 12 mars ?

Voici la liste des trains que vous pourrez réserver dès le 12 mars. Avec d'ailleurs des réservations qui iront bien au delà du 31 août.