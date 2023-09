Prendre le train coûte de plus en plus cher. Afin de pour soulager un peu les voyageurs, la SNCF propose désormais un système de paiement fractionné en trois ou quatre fois à partir de 150 euros d’achat.

Pour cela, le groupe ferroviaire s’est allié à Alma, une entreprise française spécialisée dans le paiement fractionné. Si l'on souhaite cette option, nous sommes directement rediriger de l’application mobile SNCF Connect vers le site almapay.com.

Cela marche très simplement. On effectue d’abord un premier paiement le jour de l’achat de notre billet, un deuxième 30 jours après, et on règle enfin le dernier tiers 60 jours plus tard.

Évidemment, il y a des conditions. Cela concerne les billets de train TGV INOUI, OUIGO, TER, INTERCITES, Thalys, Eurostar et Lyria. Pour les bus, cela impacte les trajets Flixbus et BlaBlaBus. Et attention pour que cela fonctionne, il faut que notre carte bancaire soit valide trois mois minimums après la date d’achat.

Une mauvaise nouvelle pour terminer, contrairement à d’autres sites proposant de payer ses achats en plusieurs fois. Ici, l’option n’est pas gratuite et est à notre charge, avec des frais à 1,5% du prix total du voyage.