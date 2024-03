D'après une récente étude publiée par l’UFC Que Choisir, plus nos trajets en train sont courts, plus ça peut nous coûter cher.

L’association de défense des consommateurs a passé au peigne fin et comparé 91 liaisons. Cela concerne aussi bien des lignes TGV, Inoui, Lyria et Eurostar, pour des personnes âgées de 30 à 59 ans, qui voyagent en seconde classe. Et, à chaque fois, c’est le tarif le plus bas qui a été retenu par l’UFC Que Choisir.

Pour donner quelques chiffres, sachez qu’en moyenne, les trajets de moins d’une heure coûtent 23 centimes au kilomètre. Cela descend à 20 centimes entre 1 heure et 2 heures et même à 19 centimes entre 2 heures et 3 heures.

Et, au contraire, cela monte à 36 centimes pour certains voyages de 20 minutes, comme entre Aix-en-Provence et Avignon.

Mais pourquoi les trajets plus courts coûtent plus chers ? L’association de consommateurs explique que tous les coûts fixes sont plus difficiles à amortir sur de faibles distances, comme le personnel, le matériel ou encore les péages.