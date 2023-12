Solidays : 3,2,1... Ouverture de la billetterie !

Comme chaque année, les premiers arrivésseront les mieux servis ! La billetterie ouvre ce jeudi 7 décembre à midi.

Le festival aura lieu du 28 au 30 juin 2024 sur l'hippodrome de Paris Longchamp.

En achetant les pass dès les premières minutes c'est l'occasion de les obtenir à moindre prix. Mais pour ça il faut se jeter sur la billetterie dès l'ouverture, les pass partent toujours très vite.

L'été dernier Solidays a battu un nouveau record de fréquentaton avec près de 260 000 visiteurs.

Des concerts, des expos et des animations diverses, l'événement attire de plus en plus les foules. Chaque édition est un succès.

La recette de ce succès tient à de nombreux éléments : une juste cause, une affiche exceptionnelle et éclectique, une organisation bien rodée, un lieu historique qui se prète parfaitement à l'événement et n'oublions pas les très nombreux bénévoles sans qui le festival ne pourrait avoir lieu.

Tous les bénéfices sont reversés à Solidarité Sida. En 2022 l'association s'était déjà engagée dans près de 2 400 programmes d’aide aux malades et de prévention, soutenus dans 42 pays.

"Durant ses 30 années si vite écoulées, l’association s’est battue sur tous les fronts pour faire rimer générosité et efficacité. Le tout en musique."

Parmis les premiers noms à l'affiche pour 2024 on trouve :

Sam Smith, Trinix, Louise Attaque, Adèle Castillon, Martin Garrix, Gazo & Tiakola, Pomme ou encore Diplo.

A vous maintenant de les mettre dans la hotte du Père Noël Solidays !

Pour la billetterie c'est ici !