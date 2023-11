C’est une obligation qui n’en est pas vraiment une : équiper sa voiture dans certaines communes de France de pneus hiver, plus souvent appelés pneus neige. Si nous n'en possédons pas, on peut toujours mettre des chaînes à neige, ou encore des chaussettes. Mise en en place depuis 2021, la loi Montagne est en vigueur depuis le 1er novembre dernier et cela doit durer jusqu’au 31 mars 2024.

Sauf qu’une fois encore cette année, le gouvernement reporte la verbalisation des automobilistes qui n’auraient pas passé le cap. Leur argument ? Appliquer une approche qui se voudrait pédagogique pour nous laisser le temps de nous faire à cette nouvelle loi.

Il faudra donc attendre le 1er novembre prochain pour que les pneumatiques appelés « 3PMSF » soient obligatoires. La différence avec des pneus classiques, c’est qu'ils évacuent plus rapidement l’eau et la neige fondue, ce qui permet une meilleure adhérence au freinage, et donc moins d’accidents, mais aussi moins de bouchon sur les routes.

En attendant, 34 départements et plus de 4000 communes dépendent de la loi. Rendez-vous sur le site de la sécurité routière pour savoir si ça vous êtes concernés.