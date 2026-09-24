Sommet de l’ONU : derrière les discours, la diplomatie

Le sommet annuel de l’ONU a débuté mardi 22 septembre, dans un contexte particulièrement marqué par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. À la tribune, les dirigeants exposent leurs positions et leurs priorités. Emmanuel Macron a notamment appelé à « trouver des solutions concrètes et à bâtir la paix ». Donald Trump a, de son côté, évoqué des accords qui seraient en bonne voie concernant notamment l’Iran et la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Mais derrière ces discours se déroule une activité diplomatique beaucoup moins visible. Les dirigeants et leurs délégations profitent de leur présence à New York pour multiplier les rencontres bilatérales et multilatérales. Des discussions peuvent également se tenir dans le cadre de réunions consacrées à des sujets précis.

L’objectif n’est pas nécessairement d’aboutir immédiatement à un traité. Il peut s’agir de négocier une déclaration politique, d’adopter une résolution ou encore de préparer de futures négociations internationales. Une grande partie de ces discussions se déroule d’ailleurs en dehors de la semaine de haut niveau, dans les différentes instances de l’ONU et lors de consultations diplomatiques.

Un exemple est prévu cette semaine avec la réunion consacrée à la prévention et à la préparation aux pandémies. Vendredi 25 septembre, les États doivent adopter une déclaration politique sur le sujet. Mais ce texte ne sera pas découvert ce jour-là : il a fait l’objet de négociations intergouvernementales en amont.

C’est donc une autre image de l’ONU qu’il faut avoir en tête. Les discours des chefs d’État constituent la partie la plus visible de la semaine, mais ils s’inscrivent dans un processus diplomatique beaucoup plus large.

À New York, les dirigeants prennent la parole devant les caméras. En parallèle, les délégations négocient les textes qui doivent permettre aux États de parvenir à des compromis.