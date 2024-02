Son fils n’a pas de cours de français depuis novembre, une mère d’élève témoigne sur Vibration

C’est "une bouteille jetée à la mère" qui est loin d’être la première, ni la dernière. Ce matin sur Vibration, Émilie est venue témoigner de la situation vécue par son fils Titouan et ses camarades de troisième au collège de Bracieux (Loir-et-Cher). Depuis fin novembre, ces derniers sont sans professeur de français suite à un arrêt maladie. Aucun remplaçant n’a été trouvé jusqu’à maintenant et le retard accumulé devient de plus en plus inquiétant, d’autant plus que son fils passe le brevet l’été prochain. "En tant que parents, on se pose la question de l’égalité des chances", déplore-t-elle.

Cri d’alerte, cours à la maison, pression sur le rectorat... Écoutez son témoignage.