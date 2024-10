Sophie Ellis-Bextor s’inspire de « Murder on the Dancefloor » pour le clip de « Freedom of the Night »

C’était l’un des hits du début des années 2000 : la britannique Sophie Ellis-Bextor avait connu un succès mondial avec Murder on the Dancefloor, deuxième single son album Read My Lips. Dans un clip devenu culte réalisé par Sophie Muller, on y voyait la chanteuse prête à tout pour gagner un concours de danse. Plus discrète ces dernières années malgré plusieurs album, l’artiste a connu un regain de popularité fin 2023 à la faveur du film Saltburn, dans laquelle sa chanson est utilisée dans la scène finale. De nombreux jeunes se sont alors mis à utiliser le single pour des vidéos sur les réseaux sociaux.

Surfer sur le succès de Murder on the Dancefloor

Sans doute soucieuse de profiter de ce retour sur le devant de la scène, et avant la sortie d'un nouvel album à l'été 2025, Sophie Ellis-Bextor a dévoilé un nouveau single Freedom of the Night. On y retrouve la disco-pop qui avait fait le succès de Murder on the Dancefloor, et la chanteuse semble assumer la filiation puisque le clip s’inspire très directement de son prédécesseur. Réalisé là-encore par Sophie Muller, on retrouve Sophie Ellis-Bextor à un concours de danse, non plus en tant que compétitrice, mais en tant que mère prête à tout pour que sa fille remporte le trophée !