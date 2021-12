Tom Holland et Zendaya sont en pleine promotion du film Spider-Man : No Way Home attendu au cinéma le 15 décembre prochain (bande-annonce ci-dessous). Le couple est d’ailleurs actuellement en France, où il a récemment enchaîné les plateaux TV et illuminé le tapis rouge de la cérémonie du Ballon d’Or aux côtés des stars du football mondial.

Malgré les questions des journalistes, les deux stars ne peuvent strictement rien dire de l’intrigue du film, un secret volontairement très bien gardé par la production. Ce mystère suscite davantage la curiosité et l’impatience des fans. À tel point que, des deux côtés de l’Atlantique (Etats-Unis et Europe), les places de cinéma pour les premières projections du film s’arrachent. Plusieurs salles obscures sont déjà complètes sur plusieurs séances, voire même plusieurs jours.

DES PRIX « NON-NÉGOCIABLES » !

C’est donc presque sans surprise que, depuis quelques heures, des tickets de cinéma ont commencé à envahir les sites de revente, comme eBay. Selon le site LadBible, une place de cinéma y est revendue autour de 10 000 dollars, soit environ 8 900 euros la place. Un pack de six places de cinéma pour 25 000 dollars (22 000 euros) y est également proposé. Des prix « non-négociables », dixit les revendeurs. À ces prix-là, on imagine alors que les tickets sont en or massif ou, du moins, sertis de diamants avec en bonus une rencontre avec les stars du film !