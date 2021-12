Dans Spider-Man : No Way Home, Tom Holland fait (enfin !) l’unanimité auprès des spectateurs. Sorti le 15 décembre dernier, le film, décrit comme le plus attendu de l’année 2021, promet d’ailleurs de faire de très gros scores au box-office. Une nouvelle réjouissante pour la production. Et pour les fans, aussi ! Et pour cause, un quatrième film est d’ores et déjà « activement en développement » chez Sony et Disney-Marvel. On parle même d'une « une trilogie avec Tom Holland », selon le média Digital Spy. En résumé : trois nouveaux volets Spider-Man avec l'acteur de 25 ans pourraient voir le jour dans les prochaines années.

L’information est confirmée par Kevin Feige, producteur et président de Marvel Studios, et Amy Pascal, la productrice, dans les colonnes du très sérieux New York Times. « À la fin du film qui vient de sortir, vous voyez Spider-Man prendre une décision capitale, une décision qu’il n’a jamais prise auparavant, c’est un sacrifice et cela nous donne beaucoup d’idées pour le prochain film (…). Nous ne voulons jamais perdre de vue une chose : Peter Parker, un enfant normal. Un orphelin, adolescent, alimenté par la bonté et la culpabilité, et pour qui tout dans la vie est à un rythme accru », a-t-elle déclaré.

Et la suite de Spider-Man devrait arriver très rapidement dans les salles obscures. « Amy, moi et Disney, discutons énormément (…), je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation et d’attente comme après le volet ''Far From Home''. Cela ne se reproduira pas ! », a assuré Kevin Feige.