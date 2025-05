Sport, alimentation... Les conseils de notre coach sportif pour que nos enfants aient la forme !

Seuls 3% des enfants font assez d'activité physique tous les jours. C'est très peu ! Alex, coach sportif à Be Mind, rappelle les bons réflexes à adopter dès le plus jeune âge, pour que nos enfants soient habitués à prendre en mains leur santé. Et ça passe déjà par un bon petit déj' ! Tartines au chocolat, jus de fruit, verre de lait... Qu'est-ce qui est bon à engloutir pour nos progénitures afin de bien débuter la journée ?