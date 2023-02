Sport féminin : le manque de médiatisation menace l’existence des clubs

. .

Même s’il y a eu des progrès ces dix dernières années, avec notamment, un peu plus de sport féminin à la télévision, le chemin est encore long. Car c’est une révolution de l’esprit qui est surtout nécessaire, selon l’ancienne présidente de club. « Pour avoir échangé avec plusieurs présidents de clubs, et pas seulement du hand, mais du football ou autres (…) tout le monde me dit « tu as un club féminin avec une femme présidente à la tête, je ne suis pas sûre qu’on aurait réservé le même sort si ça avait été un président homme, et encore moins si ça avait été un club masculin » ».