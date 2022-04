Squeezie organise un Grand Prix sur le circuit du Mans en octobre

Oubliez la Formule 1 et ses stars Lewis Hamilton et Max Verstappen : le Grand Prix le plus attendu de la saison se déroulera au Mans et opposera une vingtaine de créateurs de contenus digitaux. L’initiative est à mettre au crédit de Squeezie (suivi par 16,8 millions de personnes sur Youtube, 3,4 millions sur Twitch), à l’origine de ce « Grand Prix Explorer », encadré par l’Automobile club de l’Ouest et la Fédération française du sport automobile.

La course se déroulera le samedi 8 octobre 2022 sur le célèbre circuit Bugatti et verra une vingtaine de youtubers et streamers s’affronter, parmi lesquels Squeezie, Gotaga, Domingo (qui vient de passer son permis de conduire en août dernier), Amixem, Deujna ou encore les membres de Vilebrequin. Ces 20 pilotes seront répartis en 10 écuries et conduiront une Formule 4. En amont de la course, ils participeront à cinq séances d’entrainement, encadrées par des professionnels.

Les équipes seront composées de :

Team 1: Squeezie & Gotaga,

Team 2: Depielo & Valouzz

Team 3: Joyca & Théo Babac

Team 4: Xari & Domingo

Team 5: Amixem & Etienne Moustache

Team 6: Djilsi et Manon (de la chaîne Allons Rider)

Team 7: Le Bouseuh & Kaatsup

Team 8: Vilebrequin : Sylvain & Pierre

Team 9: Seb la Frite & Maxence

Team 10: Deujna & Dobby



La compétition sera à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie. Montez le volume et rendez-vous au premier virage !