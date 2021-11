La partie n’est pas terminée… À moins d’avoir vécu dans une grotte au cours des dernières semaines, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène Squid Game. Parfois très violente, la série de neufs épisodes met en scène des personnages très endettés qui participent à des jeux d’enfants afin de remporter de l’argent, une façon de tester les limites à la fois physiques et psychologiques de chacun. Ce scénario atypique, imaginé par Hwang Dong-hyuk, a séduit plus de 111 millions de téléspectateurs en un mois sur Netflix. Un record sur la plateforme de streaming. Ces mêmes téléspectateurs en redemandent donc !

LE CRÉATEUR « SOUS PRESSION »

Le créateur de la série a donc cédé à la pression des fans. Ce lundi 8 novembre, il fait une grande annonce au micro de l’agence Associated Press (AP) : « Il y a eu tellement de pression, tellement de réclamations et tellement d’amour pour une deuxième saison. C’est comme je n’avais pas vraiment le choix. Je peux vous confirmer qu’il y aura bien une seconde saison. Je suis actuellement en train de l’imaginer et de réfléchir à sa structure. Il est encore trop tôt pour vous dire quand et comment cette saison verra le jour… ». Affaire à suivre !