Une édition plus longue

Qui succédera à Anisha Jo, la gagnante de l’édition 2022 ? Ils seront 16 candidats à intégrer l’émission qui durera 3 mois, le double de la saison précédente. L’occasion de passer Noël et le Nouvel-An au château.

Cette année, vous serez vraiment au cœur de la vie des académiciens, car la quotidienne sera diffusée 7j/7 sur TF1, et vous aurez de nouveau la possibilité de les suivre en live 22h/24 sur la plateforme MYTF1.

Le château a été redécoré et accueille une nouvelle pièce consacrée aux réseaux sociaux. Le meilleur élève du prime - désigné par la professeure d'expression scénique - s'y rendra le lundi tandis que les nommés feront leur campagne pour inciter leur public à voter pour eux en fin de semaine.

Le corps professoral remanié

Michael Goldman, Adeline Toniutti, Pierre de Brauer, Coach Joe, Marlène Schaaf et Lucie Bernardoni rempilent et accueillent dans leurs rangs deux nouveaux professeurs.

Au revoir Laure Ballon et Yanis Marshall et bienvenue à Malika Benjelloun et Cécile Chaduteau qui seront respectivement professeurs de danse et d’expression scénique.

Un remplacement qui fait tache pour Yanis Marshall. Il a révélé avoir été évincé du programme contrairement aux incompatibilités de planning évoqué par TF1.

Les académiciens partiront en tournée

Elle a marqué l’histoire de l’émission, la tournée est de retour début 2024. Assez rapidement après la fin de l’émission, les élèves partiront faire le tour des Zéniths de France.

Cette tournée sera un des moments forts de la rentrée pour TF1, qui a d’ores et déjà préparé un prime spécial de la Star Académy courant décembre pour désigner les élèves qui y participeront.

Des primes thématisés

C’est un autre grand classique de la Star Academy qui a été testé l’année dernière avec succès, les primes seront thématisés. Orchestre philharmonique, émission de Noël, prime spécial tournée, émission du Nouvel An "avec les chansons qu'on écoute ce soir-là", la chaîne veut booster ses émissions de prime-time.

Du côté des invités, la chaîne promet plus d’artistes internationaux, des artistes français et le tout sur un plateau 2X plus grand. La Star Académy réintègre le studio 217 de 2 000 mètres carrés. Tout simplement le plus grand plateau télé d’Europe !

Rendez-vous sur TF1 le 4 novembre 2023 à 21H10 pour découvrir toutes ces nouveautés.