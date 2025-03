Star Academy : l’album de la tournée 2025 sortira le 11 avril !

Un mois après le début de la tournée 2025, la Star Academy et Sony Music annoncent ce dimanche 23 mars un album live ! Le disque, déjà disponible en précommande, sortira le 11 avril prochain. Il contiendra une vingtaine de titres, interprétés sur scène par Marine, Ebony, Franck, Maïa, Charles, Marguerite, Maureen, Ulysse et Emma. L’hymne de la promo 2024 Recommence-moi en fera partie, tout comme le single de la gagnante Marine, Ma Faute, et celui de la finaliste Ebony, Unforgettable. Les reprises de Wannabe, Mauvais garçon, All By Myself et Quand on a que l’amour figurent également sur le disque.