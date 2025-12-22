Star des années 2000, Nâdiya revient avec un nouveau single
Publié : 9h06 par Elodie Quesnel
La chanteuse Nâdiya, icône des années 2000 avec ses tubes "Roc" ou encore "Parle-moi" fait un retour sur la scène musicale avec un nouveau single "Libère-toi du rythme".
Elle est de retour. Après avoir marqué la scène musicale française au début des années 2000, la chanteuse Nâdiya a dévoilé son nouveau single futuriste, Libère-toi du rythme.
L’artiste, qui nous a fait danser et chanter sur les titres Roc, Parle-moi et Et c’est parti, avait dévoilé sur les réseaux sociaux quelques indices sur la thématique de ce nouveau single : "ALERTE. Sur-sollicitation détectée", "Ralentir. Respirer. Se reconnecter… ", "Quand le système déborde... il faut réinitialiser". Autant de publications apparues sur ses comptes, avec en arrière-plan des écrans de télévision.
Ce nouveau single propose une ambiance disco des années 80, portée par des synthétiseurs. Nâdiya avait déjà remonté le temps avec le titre DJ, aux côtés du rappeur Smartzee.
Sur scène en 2026
Nâdiaya remontera sur scène pour cette nouvelle année. Elle a déjà une date prévue au Cirque d’Hiver Bouglione, le 18 décembre 2026. Un concert intitulé C’est re-parti pour un tour, pour notamment fêter ses 30 ans de carrière.
Avant cela, Nâdiaya sera présente sur une trentaine de dates de la tournée I Gotta Feeling, qui mettra à l’honneur les artistes des années 2000. La tournée passera notamment par le Zénith d'Orléans, le 6 février 2026.