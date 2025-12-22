Star des années 2000, Nâdiya revient avec un nouveau single

Elle est de retour. Après avoir marqué la scène musicale française au début des années 2000, la chanteuse Nâdiya a dévoilé son nouveau single futuriste, Libère-toi du rythme.

L’artiste, qui nous a fait danser et chanter sur les titres Roc, Parle-moi et Et c’est parti, avait dévoilé sur les réseaux sociaux quelques indices sur la thématique de ce nouveau single : "ALERTE. Sur-sollicitation détectée", "Ralentir. Respirer. Se reconnecter… ", "Quand le système déborde... il faut réinitialiser". Autant de publications apparues sur ses comptes, avec en arrière-plan des écrans de télévision.

Ce nouveau single propose une ambiance disco des années 80, portée par des synthétiseurs. Nâdiya avait déjà remonté le temps avec le titre DJ, aux côtés du rappeur Smartzee.