À Paris, environ 3 000 places de stationnement doivent encore être supprimées avant la fin de l’année. Mais la capitale est loin d’être la seule concernée. Partout en France, les communes doivent faire disparaître les emplacements situés dans les cinq mètres en amont des passages piétons. Cette obligation découle de la loi d’orientation des mobilités, adoptée en décembre 2019. Son objectif est d'améliorer la sécurité des piétons, en particulier leur visibilité lorsqu'ils s'apprêtent à traverser. Une voiture stationnée trop près d'un passage peut en effet masquer un piéton aux yeux des automobilistes, ou inversement.

Les collectivités ont jusqu'au 31 décembre 2026 pour mettre l'ensemble de leur voirie en conformité. Mais pourquoi leur avoir accordé un délai aussi long, de sept ans ? La réponse tient à un élément auquel on ne pense pas forcément : la peinture routière. Pour fixer cette échéance, les parlementaires ont notamment pris en compte la durée de vie du marquage au sol des passages piétons. Celui-ci doit être renouvelé en moyenne tous les trois à cinq ans, selon le trafic et son usure.

L'idée était donc de permettre aux communes de profiter des opérations habituelles de réfection et de renouvellement de la signalisation pour supprimer progressivement les places concernées. Plutôt que de leur imposer d'intervenir immédiatement partout, le législateur a voulu faire coïncider cette obligation avec le calendrier normal d'entretien de la voirie.

Cela ne signifie pas pour autant que les communes pouvaient attendre 2026 pour agir : depuis 2019, la règle s'applique déjà aux travaux d'aménagement et de réfection concernés.

Au 1er janvier 2027, les emplacements situés dans cette zone devront donc avoir disparu. Une transformation de la voirie qui aura été pensée, en partie, au rythme du renouvellement de quelques couches de peinture.