Steven Spielberg et Tom Hanks présents aux commémorations du Débarquement

Des chefs d’État et de gouvernement présents en Normandie, mais pas que. À l’occasion du 80ème anniversaire du Jour-J, Tom Hanks et Steven Spielberg ont également fait le voyage pour assister aux cérémonies, dont celles de Colleville-sur-Mer et de Saint-Laurent-sur-Mer. Ils ont tous les deux été aperçus sur le tarmac de l’aéroport de Caen-Carpiquet hier.

Une présence loin d’être anodine, puisque l’acteur et le réalisateur sont "liés" par le thème de la Seconde Guerre Mondiale. Ils avaient collaboré ensemble en 1998 sur Il faut sauver le soldat Ryan, devenu une référence en matière de film de guerre, surtout par ses scènes de combat notamment sur la plage d’Omaha Beach au début du film. Le long-métrage est d’ailleurs ressorti en salles ce 6 juin à l’occasion des 80 ans du Débarquement.

Les deux légendes d’Hollywood sont aussi à l’origine des séries Band of Brothers et The Pacific, sorties respectivement en 2001 et 2010. Plus récemment, ils se sont à nouveau retrouvés en tant que producteurs exécutifs sur la série Masters of the Air, sortie en janvier dernier sur Canal +.