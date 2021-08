La fin de Stranger Things est proche... Depuis la sortie de la toute première saison en 2017, les créateurs Matt et Ross Duffer ont été très clairs : la série aura quatre ou cinq saisons maximum. La saison 4 est d’ailleurs très attendue, mais les fans vont devoir s’armer de patience puisqu’elle ne sera pas disponible sur Netflix avant 2022 (teaser ci-dessous). Celle-ci sera ensuite probablement suivie par une ultime cinquième saison. Snif ! « J’ai la fin en tête. Les frères aussi ont une fin en tête. Il y a tout un plan et tout cela sera révélé bien assez tôt. Dans tous les cas, il y aura bien une fin de partie », a déclaré Shawn Levy, le producteur exécutif de la série, au site Collider.

Pas de panique ! Des discussions seraient actuellement en cours pour d’éventuelles suites sous la forme de spin-offs (séries dérivées), afin de conserver l’univers de Stranger Things dans le catalogue du service de streaming. « Il est évident que c’est l’un des plus gros succès de l’histoire de Netflix, voire même le plus gros succès de Netflix. Bien sûr, d’autres séries ont contribué à l’évolution de la plateforme, mais avec 196 millions de spectateurs dans le monde, Stranger Things est unique. Il y a un réel engouement, un appétit pour cette série (…) et il y a moyen de développer encore l’histoire des personnages, la mythologie. Ce sont des conversations que nous avons au fil des saisons et idées qui existent, oui », a ajouté le producteur, dont le film Free Guy avec Ryan Reynolds cartonne au cinéma.