Stranger Things : la saison 4 dévoile une impressionnante bande-annonce (vidéo)

Près de trois ans après la sortie de sa saison 3, la série Stranger Things se prépare à faire son grand retour. Tandis que les fans du programme apprenaient il y a plusieurs semaines que la saison 4 serait divisée en deux volumes : une première partie prévue à partir du 27 mai et la seconde diffusée dès le 1er juillet, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée ce mardi 12 avril.

La ville d’Hawkins menacée

Au programme de ce teasing ? Six mois après la bataille de Starcourt qui a détruit la ville d'Hawkins, les célèbres amis se retrouvent séparés : Mike, Dustin, Lucas et Max vont au lycée pendant que Elevent et Will sont en Californie. Seulement voilà… "Une nouvelle et terrifiante menace surnaturelle refait surface, avec un nouveau mystère qui, s’il est résolu, pourrait mettre fin aux horreurs du Monde à l’envers", annonce le synopsis.