Stranger Things : Netflix dévoile la bande-annonce du final de la saison 4 (vidéo)

Si les comédiens ont interdiction de spoiler le final de la saison 4, l'acteur Joseph Quinn, qui incarne Eddie, s'est tout de même laisser aller à quelques confidences en qualifiant le dénouement de "carnage". "Je peux vous dire qu’il y a une scène de guitare et que l’échelle et l’ambition de cet épisode sont impressionnants. Vous savez que le final dure deux heures et demie ? Finir avec une telle durée est très courageux", a-t-il déclaré auprès de The Guardian. Rendez-vous le 1er juillet prochain sur Netflix pour en savoir plus !