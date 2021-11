Ce samedi 6 novembre, Netflix lance le « Stranger Things Day ». Une date qui n’est pas choisie au hasard puisqu’elle fait référence à la disparition de Will Byers à Hawkings (Indiana) dans la saison 1 de Stranger Things. Pour l’occasion, les fans de la série ont droit à un petit cadeau de la part de la plateforme de streaming : un tout nouveau teaser.

Direction la Californie. Eleven s’adapte à sa nouvelle vie de lycéenne et se languit de passer ses vacances avec Mike à qui elle écrit justement un courrier. Mais leurs retrouvailles ne seront pas aussi idylliques qu’ils l’espéraient. Les personnages, qui ont bien grandi, seront à nouveau confronter à des dangers. On aperçoit d’ailleurs des coups de feu, une explosion et, surtout, Eleven se faire kidnapper par des hommes. Le suspense est à son comble…

Mais il va devoir patienter encore quelque temps puisque la saison 4 de Stranger Things ne devrait pas être disponible avant l’été 2022 à cause des nombreux reports de tournage liés au Covid-19.