"Stranger Things" : Netflix révèle la date de sortie de la saison 4 avec un teaser inédit (vidéo)

Près de deux ans après la sortie de sa saison 3, la série Stranger Things se prépare à faire son grand retour. Si Netflix a récemment dévoilé les noms des nouvelles têtes de la prochaine saison, des images inédites des futurs épisodes viennent d'être dévoilées dans un nouveau teaser. Au programme ? Eleven (Millie Bobby Brown) empoignée par des hommes en costume, ou encore le shérif Hopper avec une lance-flamme à la main.

Rendez-vous en 2022

Malheureusement, les fans devront patienter pour découvrir les aventures de nos ados préférés. Le géant du streaming a en effet annoncé que cette quatrième saison ne débarquera pas avant 2022 .

Stranger Things revient en 2022 ! Rendez-vous à l'envers pic.twitter.com/9scVCGzekF – Netflix (@netflix) 6 août 2021

Pour rappel, en quatre jours seulement, la saison 3 avait battu le record historique du catalogue de Netflix avec plus de 40,7 millions de vues pour au moins un des huit épisodes. Et au bout d'un mois, 64 millions de foyers avaient regardé Stranger Things 3, qui était la série la plus visionnée sur Netflix en 2019.