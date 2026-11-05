Stress et mémoire : pourquoi votre cerveau vous lâche quand vous en avez le plus besoin ?

Dans « On prend soin de vous » notre experte en gestion du stress Mary-Morgane a abordé cette semaine la question de comment notre cerveau réagit face à la pression et nous a livré plusieurs conseils pour préserver sa mémoire au quotidien.

Avoir un trou de mémoire, ça arrive à tout le monde. Ce phénomène s'explique notamment par la manière dont notre cerveau réagit au stress. Lorsqu'il perçoit une situation comme une menace, même si celle-ci est sans réel danger, le cerveau déclenche un mécanisme de défense. L'organisme donne alors la priorité à la survie plutôt qu'à la réflexion. « Alors en une fraction de seconde, il fait un choix radical, nous explique Mary-Morgane. Il met en veille la partie du cerveau qui réfléchit, qui organise et qui va chercher les souvenirs, le cortex préfrontal. Et il donne les commandes à l’alarme. »

Mais comme notre experte le souligne, le piège consiste alors à vouloir absolument retrouver le souvenir. On se concentre, on force, on s'agace… et on augmente encore son niveau de stress. Le cerveau interprète cette pression supplémentaire comme un signal de danger et le blocage peut s'accentuer.

Libérer de l’espace dans sa tête

Mais les difficultés de mémoire ne concernent pas uniquement les moments de forte tension. La sensation d'avoir la tête ailleurs, d'oublier pourquoi on est entré dans une pièce ou de relire plusieurs fois le même paragraphe peut aussi traduire une surcharge mentale. « Votre cerveau a une mémoire de travail, une sorte de plan de travail sur lequel il pose ce qu’il doit garder en tête à l’instant. Et ce plan de travail est petit, précise Mary-Morgane. Quand il est encombré par le rendez-vous de demain, la facture à payer, le message auquel vous n’avez pas répondu, l’inquiétude pour votre fils et la réunion de lundi, il n’y a plus de place ».

La solution consiste donc aussi à libérer de l'espace dans sa tête. Mary Morgane conseille de noter les choses à faire, d'utiliser des rappels sur son téléphone ou de coucher ses inquiétudes sur le papier. « Une étude réalisée à l’Université de Chicago a démontré que les étudiants qui prenaient 10 minutes pour écrire leurs peurs avant un examen obtiennent de bien meilleures notes que les autres ».

Autre conseil : éviter de multiplier les tâches simultanément. Répondre à un message tout en préparant le repas et en écoutant son enfant sollicite constamment l'attention. Certaines informations ne sont alors tout simplement pas correctement enregistrées.

Sur le long terme, le sommeil et l'activité physique jouent également un rôle important. Le premier participe à la consolidation des souvenirs, tandis que la seconde contribue au bon fonctionnement de l'hippocampe, une région du cerveau essentielle à la mémoire.

Enfin, comme chaque semaine, nos experts nous donnent un bon geste à pratiquer. Mary Morgane propose un exercice simple pour les moments de blocage : « Sans bouger la tête, sans bouger les yeux, laissez votre regard s’élargir. Comme si vous vouliez voir toute la pièce en même temps. Vous ne regardez plus rien de précis. Adoptez le regard qu’on a devant la mer, devant un paysage. En élargissant votre champ de vision, vous lui dites à votre cerveau qu’il n’y a pas de danger ».

L'objectif est de faire redescendre la pression plutôt que de lutter contre son propre cerveau. Car, bien souvent, le souvenir n'a pas disparu : c'est simplement son accès qui est momentanément perturbé.