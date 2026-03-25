Stromae de retour en studio pour reprise japonaise inattendue

Sur ses réseaux sociaux, il a récemment publié une vidéo tournée en studio. On le découvre interprétant une reprise en japonais du morceau Spinning Globe, une chanson de Kenshi Yonezu.

Après plusieurs mois de discrétion, Stromae semble amorcer un retour progressif. L’artiste belge, qui avait mis sa carrière entre parenthèses en 2023 après l’annulation de sa tournée Multitude, donne de nouveaux signes d’activité.

Ce titre est notamment issu de la bande originale du film Le Garçon et le Héron, réalisé par Hayao Miyazaki pour le Studio Ghibli. Une référence inattendue, qui souligne l’intérêt de Stromae pour des univers artistiques variés.

Stromae donne des signes concrets de retour en studio

Cette publication marque une étape importante dans le Stromae retour studio, même si aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant un nouvel album.

Dans la vidéo, l’artiste apparaît seul, au micro, livrant une interprétation sobre et émotive. Une approche minimaliste qui contraste avec les productions visuelles élaborées qui ont marqué sa carrière.

Ce choix artistique semble témoigner d’une volonté de revenir à l’essentiel, après une période marquée par des problèmes de santé ayant conduit à l’arrêt de sa tournée.

Ce n’est pas la première apparition récente du chanteur. Le 12 mars 2026, il avait déjà surpris le public en rejoignant Orelsan sur scène à Bruxelles pour interpréter leur duo La pluie, extrait de l’album La fête est finie.

Par ailleurs, Stromae s’était illustré en 2024 avec un duo remarqué aux côtés de Pomme pour la série animée Arcane, confirmant qu’il restait actif malgré son retrait médiatique.

Ces différentes apparitions constituent autant d’indices laissant penser à un retour musical plus structuré dans les mois à venir.

Pour l’heure, aucune date ni projet précis n’ont été annoncés. Mais ce Stromae retour studio, discret mais tangible, suffit déjà à relancer l’intérêt autour de l’artiste et à nourrir les attentes de son public.