Stromae : la reprise en intelligence artificielle de "Papaoutai" cartonne

A l’origine de cette reprise en IA de Papaoutai, un projet attribué à Chill77, associé à un label suédois baptisé Unjaps. Leur concept : transformer des tubes internationaux en relectures afro-soul grâce à des outils d’intelligence artificielle. Une pratique qui séduit massivement le public… et interroge l’industrie.

Le phénomène est aussi spectaculaire qu’inattendu. Stromae se retrouve au sommet des plateformes de streaming grâce à une reprise IA de Papaoutai, pourtant totalement indépendante de l’artiste. Mise en ligne fin décembre, cette version revisitée par intelligence artificielle s’impose comme l’un des titres les plus viraux du moment.

Reprise de Papaoutai en IA : des chiffres qui interpellent

En l’espace de quelques semaines, la reprise de Papaoutai a franchi le cap des 12,6 millions d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify. Sur YouTube, le titre a généré plus de 2,5 millions de vues en cinq jours, atteignant le top 15 des tendances musicales. Le 13 janvier, il s’est même hissé à la 168ᵉ place mondiale des titres les plus écoutés quotidiennement, avec près de 1,3 million de streams en 24 heures.

Le succès est tout aussi marqué sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la chanson a été utilisée dans plus de 320 000 vidéos. Une interprétation publiée par l’artiste congolais Arsene Mukendi, chantant ce Papaoutai version IA, cumule à elle seule plus de 3 millions de vues.

L’IA musicale au cœur des débats

De son côté, Stromae n’a pas encore réagi publiquement à cette reprise.

Ce nouvel exemple illustre l’ampleur prise par l’IA dans la musique. Selon une plateforme en ligne, près de 40 000 morceaux générés par intelligence artificielle seraient créés chaque jour. Tandis que certaines plateformes, comme Bandcamp, refusent ce type de contenus, d’autres acteurs majeurs accélèrent dans cette direction. Une tendance qui divise, mais qui s’impose déjà comme un enjeu central de l’industrie musicale.