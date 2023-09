Super Bowl 2024 : Usher assurera le show à la mi-temps !

"C’est l’honneur d’une vie". Et il y a de quoi. Usher a été choisi pour assurer le show de la finale du Super Bowl, visionnée chaque année par des millions de personnes et réputée pour son spectacle grandiose. Avant lui, Michael Jackson, Lady Gaga, Coldplay ou encore The Weeknd avaient eu la lourde tâche d’assurer l’événement. La dernière en date, Rihanna, avait proposé au mois de février un show époustouflant pour son retour sur le devant de la scène après plusieurs années de pause dans sa carrière.

Icône des années 2000 et référence du RnB, Usher succèdera donc à Rihanna le 11 février prochain à Las Vegas. "Je piaffe déjà d'impatience à l'idée de présenter au monde un spectacle comme il n'en a été jamais vu", promet l’interprète de My Boo et U got it bad. D’ici-là, le chanteur de 44 ans aura le temps de s’échauffer avec sa tournée en cours, qui passe notamment par Paris et La Seine Musicale jusqu’au 5 octobre.