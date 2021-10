Batman n’a qu’à bien se tenir, car, Badman, le premier super-héros français, débarque prochainement. Dans le film Super-héros malgré lui, Cédric, un comédien qui décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Mais un soir, il est victime d’un accident de voiture et perd la mémoire. À son réveil, il est persuadé d’être devenu le justicier qu’il était censé incarné et d’avoir une mission périlleuse à accomplir.

Sauf que, « n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric », détaille le synopsis de la comédie avec et de Philippe Lacheau (Baby-Sitting, Alibi.com, Nicky Larson…). De nombreuses références à l’univers Marvel sont d’ailleurs faites dans la bande-annonce, ce qui accentue encore plus le côté comique et garantit de gros fous rires.

Au casting, on retrouve toute la fameuse Bande à Fifi, à savoir Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arutti, mais aussi Rayane Bensetti et Chantal Ladesou. Rendez-vous le 9 février 2022 pour découvrir Super-héros malgré lui.