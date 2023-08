Super Mario : la célèbre mascotte de Nintendo va changer de voix, on vous explique pourquoi

L'Américain âgé de 67 ans prêtait sa voix à Mario depuis 1991, soit plus de trente ans de service. "Ce fut un honneur de travailler avec Charles pour aider Mario à vivre pendant tant d’années et nous voulons le remercier et le célébrer", a commenté le géant du jeu vidéo. Le comédien avait déjà été remplacé par Chris Pratt dans Super Mario Bros. le film (2023), carton de ce début d’année avec plus d’1,3 milliard de dollars de recettes mondiales.