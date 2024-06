Super Nanny sillonne la France à la recherche de nouvelles familles

Elle est de retour ! Star de l’émission qui porte son nom, « Super Nanny » cherche des familles à aider un peu partout en France. Pour fêter les dix ans du programme télévisé, elle passera notamment dans le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne, mais aussi les Pays-de-la-Loire. Il est donc possible pour chaque résident de ces territoires de s’inscrire à l’émission. Super Nanny l’assure elle-même, « si vous vous sentez en difficulté, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. C’est une belle aventure humaine, qui donne des résultats. »

Si ces résultats sont si "flagrants" comme elle nous le dit, c’est grâce à la grande part d’humanité que réserve Super Nanny aux familles. Pour chacune d’entre elles, la nounou la plus connue de France se consacre du matin au soir, pendant une semaine, à régler les dysfonctionnements de chaque foyer. « Je m’adapte, c’est vraiment un encadrement personnalisé aux besoins de chaque famille. C’est un vrai travail d’équipe avec les parents ! », explique Sylvie Jenaly aka Super Nanny. Un encadrement qui dépasse le cadre de l’émission, car chaque famille a la possibilité de garder contact avec Super Nanny. « Les familles me donnent des nouvelles, me questionnent pour de nouvelles problématiques. Il arrive même parfois que je retourne les voir ».

Des aventures contrastées

Un soutien sur le long terme essentiel, d’autant plus avec l’arrivée de nouvelles problématiques. « Les écrans, les familles monoparentales ou recomposées, tout ça c’est nouveau et ça vient faire évoluer mon rôle », affirme Super Nanny. Mais la nouvelle dimension la plus impactante vient des réseaux sociaux. La haine en ligne qui suit les émissions, rebute de plus en plus de familles à s’inscrire, un phénomène remarqué par Super Nanny, « les gens ont peur, ils n’ont pas envie de subir cette violence ».

Malgré tout, il faut retenir les résultats positifs, parfois inespérés qui ressortent de cette émission. C’est une réelle ouverture des yeux pour les familles qui abandonnent leur vie d’avant. Des changements qui sensibilisent également les téléspectateurs, « J’ai des témoignages de gens, qui me disent, qu’ils se sont retrouvés dans les situations familiales que l’on montre et qu’ils ont appliqués mes conseils. Et ça marche ! » Une efficacité qui pousse Super Nanny à croire que son émission durera encore de nombreuses années, afin d’aider un maximum de familles.

Si l’émission vous intéresse n’hésitez pas à envoyer un message à Super Nanny à casting.supernanny@warnerbros.com