A St-Père-sur-Loire, le Super U renforce ses actions écologiques. A St-Père-sur-Loire, le Super U renforce ses actions écologiques.

Réduire au maximum son impact sur la planète. Depuis plusieurs années, le Super U de St-Père-sur-Loire veille à son empreinte carbone. La grande surface a par exemple intensifié ses actions pour maîtriser davantage sa consommation électrique. « On a changé la centrale de production de froid et on a mis en place un éclairage LED dans le magasin », détaille Florence Carrière, directrice administrative et financière au Super U de St-Père-sur-Loire.

Toujours au menu de la consommation électrique, un grand changement est d’ailleurs en préparation. Des panneaux photovoltaïques sont en train d’être installés sur le parking. Opérationnels pour septembre 2024, ils permettront au magasin de s’auto-alimenter en électricité.

Tri, anti-gaspi, sensibilisation…

Ces efforts nécessaires permettent petit à petit au Super U d’être moins dépendants et gourmands en énergie. Mais ici, l’écologie passe aussi par les gestes du « quotidien », explique Florence Carrière : « c’est une sensibilisation très accrue de nos collaborateurs sur le tri des déchets. En magasin, on peut trier jusqu’à 90% de nos déchets ».

Dans cette optique, les impressions papier se limitent au strict nécessaire. Désormais, les tracts promotionnels sont diffusés via l’application Mon Magasin U.

Enfin, l’anti-gaspi alimentaire est une autre des priorités. Sur les produits à date courte, des promotions sont mises en place. Le Super U de St-Père-sur-Loire travaille aussi avec l’application Too Good To Go, pour ne pas gâcher ses invendus !