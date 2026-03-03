Surpopulation carcérale : un record historique

La France vient de franchir un cap peu enviable. Au 1er février 2026, les prisons françaises comptaient 86 645 détenus, un chiffre inédit.

Le taux de densité carcérale atteint désormais 136,9 %. Autrement dit, pour 100 places disponibles, près de 137 personnes sont incarcérées.

Il y a quelques mois, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, affirmait vouloir lutter contre la surpopulation carcérale. Son projet incluait la construction de nouvelles prisons, l’interdiction des matelas au sol et la mise en place de seuils maximums d’occupation. L’objectif affiché était clair : mettre fin à des conditions de détention régulièrement dénoncées par les autorités indépendantes et les juridictions européennes.

Mais la question demeure : qu’est-ce qui explique cette hausse continue du nombre de détenus ?

Contrairement à une idée répandue, la surpopulation carcérale ne résulte pas nécessairement d’un dysfonctionnement du droit. Elle est aussi, et peut-être surtout, la conséquence de textes appliqués strictement. L’article 144 du Code de procédure pénale autorise le placement en détention provisoire pour prévenir la récidive, éviter les pressions sur les témoins ou préserver l’ordre public. Face à des dossiers complexes, à des délais d’instruction longs ou à des risques jugés potentiels, les juridictions recourent largement à cette possibilité.

Chaque retard de procédure, chaque risque anticipé peut justifier l’incarcération d’un prévenu. Résultat : environ 30 % des personnes détenues en France sont en attente de jugement définitif. Juridiquement, elles demeurent présumées innocentes. Pourtant, elles occupent des places en prison, contribuant mécaniquement à l’engorgement du système.

Ainsi, même sans augmentation massive des condamnations définitives, les établissements pénitentiaires continuent de se remplir. Construire davantage de prisons peut offrir un répit temporaire. Fixer des seuils ou supprimer les matelas au sol peut améliorer les conditions matérielles. Mais ces mesures ne s’attaquent pas au cœur du problème : le flux constant d’entrées, alimenté par l’application rigoureuse des règles de détention provisoire.

Le véritable défi n’est donc pas seulement immobilier. Il est juridique et structurel.